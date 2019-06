Violeta comunica la última hora de su estado de salud: "Estoy esperando los resultados para ver si puedo continuar o no en 'Supervivientes"

Violeta ha comunicado en 'Supervivientes: Conexión Honduras' cuál es la última hora sobre su estado de salud . La superviviente tuvo que ser evacuada tras unos fuertes dolores de tripa pero ha querido tranquilizarnos a todos: "Antes que nada, quiero tranquilizar a mi familia y a la gente que me quiere. El médico, la organización y los miembros de este equipo me han tratado súper bien y estoy esperando resultados para saber si puedo continuar o no. Yo quiero. Yo salté a esos Cayos en un helicóptero y quiero volver de la misma manera" , explicaba la superviviente.

Jordi González le ha comunicado que está nominada junto con Fabio, y Violeta no se lo ha tomado muy bien: "Bueno, como ya me he hecho la idea de que siempre esté nominada, ya me da igual", decía, pero entre lágrimas.