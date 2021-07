Mientras Tom Brusse dormía, el reptil se posó junto a él. "He escuchado un ruido y recibí como arena y no sé...he cogido la luz y la he visto", explicaba el francés. "Está atrapada, tenemos que ayudarla a salir para adelante", estaba convencida Melyssa. "No, igual está poniendo huevos, todas las tortugas cuando llegan a la arena es para poner huevos", creía Lola.