Hugo e Ivana no saben que Adara y Gianmarco han roto: las posibles reacciones que podrían tener al enterarse

Hugo e Ivana viven su amor ajenos a lo que ha sucedido en España: ¡Gianmarco y Adara lo han dejado! La pareja que se formó en 'Gran Hermano VIP 7' parece que no ha logrado sobrevivir fuera de Guadalix de la Sierra. Y mientras ésta se rompía, en Los Cayos Hugo e Ivana celebraron esta misma semana su primer mes de relación .

No obstante, la nueva pareja no se ha olvidado de lo que han dejado en España. Todo una historia que nos sorprende con cada capítulo. Hugo y Adara lo dejaron después de que ella conociese a Gianmarco Onestini en 'Gran Hermano VIP 7'. Meses atrás, Ivana había estado pillada de Gianmarco después haber tenido un acercamiento con él en la versión italiana de 'GH'.

Ni Hugo ni Ivana confiaban en la relación de Gianmarco y Adara

No obstante, aunque la pareja de supervivientes parece estar inmersa en las mieles de su amor, también se han acordado en varias ocasiones de Adara y Gianmarco .

Hugo llegó incluso a lanzarle una pullita a su ex cuando, por un momento, creyó que no volvería a ver a Ivana por su destierro. "Las parejas normales, legales, las parejas que se aman bien, les gusta el morbo, lo clandestino... y quien se de por aludido no tendrá la conciencia tranquila", decía Hugo. Unas palabras que el concursante suele repetir de vez en cuando.