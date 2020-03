Yiya se desahoga con el cangrejo Brócoli tras su enfrentamiento con Pavón: "Se cree el líder de la manada"

Tras un fuerte enfrentamiento con Pavón , Yiya ha encontrado en el cangrejo Brócoli su mejor confidente. "Tres días te he estado buscando. Atento Brócoli que esto va enserio. He pasado un día muy malo, viene Antonio con el siguiente cuento. Se cree el líder de la manada y hay que hacer y deshacer a su antojo. Estábamos comiendo gente de tu especie y empieza antes que nadie. Al final siempre se come uno más que los demás", ha comenzado contándole al animal .

"Ayer cogió un calcetín mío para resfregar sus camisetas y sus calzoncillos. ¿Por qué tengo yo que resfregar su huevera? Después dijo el día que yo gané la prueba que el que ganase, no comía ese día. Yo gané un bocadillo de calamares y me pareció lógico no comer. ¿Crees que él no comió el día que ganó un puchero?", ha explicado la concursante a su mascota.