Yiya explica el motivo de su reciente enemistad con Ana María Aldón: "Cuando llegué a España vi detalles que no había visto dentro”

Aunque en las primeras semanas de concurso, Yiya y Ana María Aldón se volvieron inseparables en la isla, la relación de las concursantes nada tiene que ver con lo que era. Desde plató , Yiya ha criticado el "egoísmo" de su excompañera y ha explicado la razón por la que ya no son amigas .

Las críticas de Yiya

Ana María y Hugo Sierra han sido los primeros en participar en la prueba de recompensa y, tras ver las imágenes , Yiya ha tomado la palabra. “Me alegro de ver a Ana remando a favor de la comunidad porque normalmente es bastante egoísta . Las pruebas son el único momento en el que la veo nada a favor de obra y abandonar ese egoísmo. Me alegro de ver esa versión de ella”.

“Cuando llegas a España, ve muchos detalles que no has visto dentro. Como yo sí me manifiesto tal cual, entiendo que todos lo hacen de la misma manera pero, cuando uno vuelve a España y se da cuenta de lo que ha habido por detrás, pues puede cambiar de opinión”, ha asegurado dando a entender que está molesta con algo que ha visto en su salida del reality.