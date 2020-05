Ivana pierde los papeles contra Hugo Serra harta de sus desprecios: "Estás todo el día insultándome"

La gran discusión

Ivana estalla enfadada

Más tarde, la labor de cuidar del fuego ha vuelto a enfrentar a los antiguos tortolitos. Ivana se ha cansado de los comentarios de Hugo y, muy enfadada, ha estallado contra él: “Ya me tienes los huevos hasta el suelo. Me estás todo el día insultando, ayer me dijiste mentirosa, egoísta, falsa y todos los días me dices algo. Cálmate porque estás a la defensiva con todo el mundo”.