El toque de atención del padre de Yiya: "Tienes que intentar no meterte en conflictos"

En la novena gala de ‘ Supervivientes: Tierra de nadie ’, Yiya ha podido con su padre . La concursante se ha emocionado durante la conexión en directo pero también se ha molestado cuando su padre le ha pedido que no entre en discusiones con nadie: “Oye no te metas en contra mía eh”, se ha quejado en una llamada llena de naturalidad y cariño.

La petición de su padre

Yiya ha pedido perdón y ha bromeado con un comentario que siempre le hace Ivana : “Ella me dice que no soy maleducada, sino malaprendida . Siento no hacer uso de la educación que me habéis dado”.

Además, su padre le ha pedido que se esfuerce más con la pesca y, sobretodo, que no entre en ataques hacia nadie: “Tienes que intentar no meterte en conflictos que así no te va bien”. Pero ella no ha cedido: “Me da igual, desgraciadamente no me ha ido bien nunca”, ha respondido.