El 'zasca' de Ivana a Adara: "Las malas lenguas se equivocaban, Hugo es muy travieso"

Desde que comenzó 'Supervivientes 2020', Hugo Sierra e Ivana Icardi tuvieron una conexión muy especial. Los concursantes fueron acercando posturas y compartiendo cada vez más momentos íntimos. "No hay nada que me frene. Al principio pensé que venía a vengarse, pero después me di cuenta que no le hace falta. Yo con él voy a donde sea", le comentó la argentina a Elena. Por su parte, el uruguayo también comentaba con sus compañeros la suerte que había tenido. "Yo pedía encontrar una chica de mi rollo y con la que fluyese la cosa, no me puedo quejar".