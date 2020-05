Los protagonistas de ‘Lo dejo cuando quiera’ ya tienen plan posconfinamiento: fiestón en casa de Ernesto Sevilla

‘Lo dejo cuando quiera’ fue un éxito en taquilla y sus protagonistas se reúnen un año después de su estreno para hablar de qué es lo primero que harán cuando se acabe el confinamiento . No te pierdas la divertida charla entre el director Carlos Therón y los actores Miren Ibarguren, Ernesto Sevilla, Carlos Santos y David Verdaguer.

Ernesto Sevilla tiene clarísimo lo que va a hacer cuando España salga de la crisis del coronavirus y se pueda retomar la normalidad: “ Yo me voy a pegar una fiesta que se va a ca*** la perra ”, ha dicho, entre las risas de sus compañeros. Al final, todos quedaron en montar una buena en casa de Ernesto en cuanto se pueda.

En el lado contrario está Carlos Santos: “Igual no quiero salir más, estoy más agustito...”. Ernesto se subió a este carro rápidamente, aunque sin olvidarse de la fiesta: “Como soy tan gandul, rápidamente me he acostumbrado a esto de ver películas y series todos los días. Aunque tengo ganas de salir a los bares”.