Exclusiva | La madre del menor agredido después de un partido de fútbol: "Podría haber matado a mi hijo"

Los hechos ocurrieron tras un partido de fútbol: el joven agredido marcó el gol de la victoria

Según la denuncia, uno de los padres empujó al menor contra la valla y le agarró del cuello

La madre del menor agredido cuenta a 'TardeAR' que una señora vio todo lo que ocurrió en aquel momento

Un padre habría agredido a un jugador de 15 años del equipo contrario al acabar un partido de fútbol en Reus. La denuncia la ha interpuesto el propio menor, al que supuestamente el padre fue a por él al término del encuentro. Según la denuncia, el hombre empujó al menor contra la valla y le agarró del cuello gritándole "chulo". La última hora sobre el estado de salud del menor la hemos podido saber en 'TardeAR'.

El equipo del Mas Pellicer, de Reus (Tarragona), jugó este domingo ante el CF Vila-seca. El partido finalizó con 1-0 y el autor del gol, el joven menor de 15 años, se duchó y se fue de camino a casa. A unos metros del campo le esperaba un hombre dentro de un coche. El presunto agresor de 38 años habría salido del vehículo y arremetido contra el chaval. "Me dijo si iba de chulo. Tiró mi patinete, me estampó contra la valla y me agarró del cuello con su mano, apretando", explica la víctima en una grabación que hemos podido escuchar en 'TardeAR'.

La madre del joven: "Tenemos miedo"

Nuestra reportera de 'TardeAR', Elena Gómez, ha estado en Reus para comprobar en primera persona cómo está la madre del joven agredido y qué piensa al respecto. "Mi hijo está con miedo porque se encontró solo con todo esto y 'en shock", comienza diciendo la madre. Sobre si el hijo le recrimina al padre lo que ha hecho tras ser agredido, esto dice la madre: "El padre se subió al coche, mi hijo le recriminó que le había pegado. El padre se volvió a bajar y le cogió de nuevo del cuello zarandeándolo. Incluso le tiró el patinete que tenía al suelo".

La madre da detalles de lo que ocurrió, asegurando que una señora (madre de un compañero del joven) vio todo lo que pasó en aquel momento y estuvo presente en la agresión. "Se encaró con él diciéndole que por qué le había pegado", confiesa la madre. Y es que todo parece indicar que el acto fue premeditado. "Mi hijo se tomó un refresco que le invitó el entrenador por haber ganado el partido y cuando salió se encontró con este señor. Podría haber matado a mi hijo, que estaba solo", denuncia la madre.

Ahora, el miedo está presente en la familia del joven. "Tenemos miedo", señala la madre. "No quiero que vuelva a pasar esto. Por eso lo estoy denunciando, para que no le pase a mi niño ni a otro hijo", añade. Al parecer el supuesto agresor ya gritó varias veces desde las gradas al hijo durante el encuentro. "Mi hijo no se lo esperaba", dice la madre.

El supuesto agresor habla en 'TardeAR'

Desde 'TardeAR' también hemos tenido ocasión de hablar con el supuesto agresor. "Eso no es verdad", comienza diciendo el padre. "La testigo puede decir misa. Yo también tengo testigos delante", dice el padre. Sobre si quiere pedir disculpas o no, el padre lo niega. "Disculpas no. Si pido disculpas sería admitir algo que no he hecho. Ya veremos cuando salga el juicio", añade el hombre.

"El problema son los padres, no los niños"