Paloma Barrientos estuvo con José Luis Martínez Almeida tras el anuncio de la presunta boda del alcalde de Madrid con su novia, Teresa Urquijo . En 'TardeAR' descubrimos con la periodista si Almeida le confirmó o no la noticia.

La prensa no tardó en preguntar al alcalde de Madrid si va a pasar por el altar, a lo que el político respondió con un "no" y una posterior sonrisa . Paloma Barrientos coincidía después con Almeida en un evento en el Teatro Real y lo pilló cuando él aparecía acompañado de su equipo de seguridad.

"Le digo desde lejos, 'Alcalde, felicidades'. Se quedó preguntando '¿Cómo?' y le dije que por la boda. Ahí fue cuando nos dimos la mano", explicaba la periodista en 'TardeAR'. "Luego fue en el salón de baile, antes del acto, cuando se lo volví a preguntar. '¿Te casas o no te casas?' y me dijo que no", revelaba y sus compañeros de programa reaccionaban de manera sentida.