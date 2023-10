Liz desvela lo que de verdad ocurrió con Aneth en la boda de Isabel Pantoja

Liz cuenta al detalle todo lo que ocurrió: "Vamos en el coche, llegamos allí y pasamos por un sitio de seguridad. No había lista. Llegamos a la boda y de repente desapareció Aneth. Fue como arte de magia, nadie supo que había pasado. No nos enteramos de nada" . Liz además añade que fue a donde los teléfonos y le mandó un mensaje a Aneth diciéndola que qué había pasado, a lo que esta respondió lo siguiente: "Perdona Liz, no voy donde estoy 'desinvitada'".

Aneth, visiblemente molesta y emocionada, se defendió el pasado sábado en 'Fiesta': "Estoy rota, indignada y dolida... Han montado un plan contra mí", se lamenta nuestra invitada. La peruana confiesa que nadie la echó, sino que se fue ella misma: "No me sacó seguridad, esperé a mi uber, me despedí como una señora y me fui", asegura.