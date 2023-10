El sobrino de Ana Rosa Quintana se emociona: "La familia que tienes está muy orgullosa de lo trabajadora y luchadora que eres en la vida"

Antes de terminar el programa, Ana Rosa Quintana ha vuelto a la fila cero del público para encontrarse de nuevo con su sobrino Kike Quintana , en la sección el 'azote de 'TardeAR'' . Y es que a Kike no se le pasa ni una, como ya ha demostrado en anteriores programas. "¿No tendrás ninguna queja no? Ni de ayer, ni de hoy...", comenzaba diciendo la presentadora ante los ya sabidos zascas que suele pegar Quintana.

Kike Quintana ha hablado también sobre el tema que han tocado en 'TardeAR' de que los perritos lleven el anillo en las bodas. Se ha mostrado a favor: "Mi perrito es el amor de mi vida, yo necesito que me lleve los anillos en la boda. Si no, no me caso". También ha mencionado el tema de los Bebés Reborns: "Esa señora con la que habéis conectado, yo creo que cuando habéis cortado la conexión le ha dado el pecho a los bebés". "A mí me da cosa..", ha dicho Ana Rosa.