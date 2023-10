Ana Rosa se queda de piedra y emociona con la sorpresa de Enrique Cerezo: "Los atléticos te queremos"

Enrique Cerezo ha querido estar en el plató de 'TardeAR' para dar una sorpresa a Ana Rosa Quintana

La presentadora se ha quedado alucinada al verle entrar en directo: "Hombre, qué alegría"

"El Atlético de Madrid no ha querido perderse este momento, desearte toda la suerte del mundo en este programa de TardeAR y que tengas muchas suerte", le ha dicho Cerezo

Ana Rosa Quintana ya avisaba que no le gustan las sorpresas, pero no ha podido hacer nada para evitar que el equipo le quisiera dar una directo, además una sorpresa que no se esperaba para nada, la visita en el plató de Enrique Cerezo.

La presentadora primero ha recibido una pista, en las pantallas se ha podido ver el escudo del Atlético de Madrid y ha comenzado a sonar el himno. "Vais bien", ha entonado Ana Rosa: "A mí de mi Atleti me gustan todos". "Ha venido una persona muy importante de ese equipo, que entre la sorpresa", ha avisado Miguel Ángel Nicolás y lo que no podía esperarse la presentadora es que iba a ser el presidente del Atleti, Enrique Cerezo, para darle una gran sorpresa: "Hombre, mi presidente, qué alegría".

Ambos se han dado un gran abrazo y Enrique Cerezo le ha entregado un regalo y ha querido decirle unas palabras: "No pudimos venir el día del estreno porque estábamos en Roma jugando, pero te hemos traído un recuerdo de todo el equipo. Esta camiseta te la ha firmado Simeone para ti. Este es el equipo que está contigo siempre y un balón firmado por todo el equipo que te desea toda la suerte del mundo".

"Qué ilusión, esta sorpresa si me ha gustado", ha reaccionado Ana Rosa ante esto y ha querido decir algo: "Que me lo traiga en persona mi presidente... al que quiero y admiro hace muchos años, no solo como presidente del Atleti si no por su máginifica trayectoria como productor, como un hombre visionario en el mundo del cine y de la televisión".