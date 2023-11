Exclusiva | La carta bomba enviada a Paloma Barrientos sobre Fernández-Tapias: “Incluía un plan para llevarle a un neurólogo e incapacitarle”

Paloma Barrientos cuenta en TardeAR, de la carta que recibió, fechada en marzo de 2021 : “En esta carta se sabe la guerra y los pasos para destruir en un momento determinado a Nuria González . Es más, llegó a tener un detective privado para ver si la pillaban algo. Pero por la carta que yo tengo no se hizo o no tuvo repercusión”.

Barrientos también explica el contenido restante de la misiva: “En esta carta también figuran varias cosas: Cómo a Fernández-Tapias le llevaban documentación, que Tapias no leía nada, que firmaba porque lo daba por supuesto por el contable y su hija Sandra. Pero hay un momento que Nuria se da cuenta de que hay unos traspasos que no tienen razón de ser. A partir de ahí Fernando Fernández-Tapias decide separar a los hijos y dice que “a esa casa no se lleva ningún documento”.