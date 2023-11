Exclusiva | Bárbara Rey responde a su hijo Ángel: "Él no va a saber salir de donde se ha metido"

Ángel Cristo Jr. asegura que llegó un momento en que dejó de ser hijo de Bárbara Rey para convertirse en su "sirviente". Afirma que ella fue en realidad la verdadera pesadilla en su casa y no su padre, aunque narra peleas, miedo y hasta el intento de Ángel Cristo de disparar a Bárbara Rey. Ahora, ella responde en exclusiva en 'TardeAR'.

Ahora se muestra preocupada por cómo va a afrontar él el tsunami informativo y mediático que se avecina: "Él no va a saber salir de donde se ha metido, no va a tener fuerzas".

Eso sí, Bárbara no quiere responder a las múltiples acusaciones formuladas por Ángel y explica que quien lo está pasando también muy mal es Sofía: "No me quiero defender, estoy mal por mi hija, que está sufriendo mucho".