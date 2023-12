Exclusiva| La discusión entre Juan Ortega y el padre de Carmen Otte: "Habéis conseguido que nos casemos cuando vosotros habéis querido"

Conversación que tiene mucho que ver con todo lo ocurrido, según ha explicado Leticia: "A principios de noviembre y tras esta discusión con su suegro Juan comienza a tener dudas reales de si se tiene que casar con Carmen Otte . Me hablan de la figura del padre que creo que ha sobreprotegido a su hija con este chico". Además, afirma que lo triste es que Carmen Otte "le da la razón al padre en vez de a Juan y es entonces cuando este se empieza a plantear que se está casando por satisfacer a su propio suegro porque no es el momento para él para casarse", pero que "lo que si hay algo que hay entre la pareja es amor".

Según ha contado Leticia Requejo, el novio no se habría atrevido a comunicar su decisión a la novia y habría mandado a dos de sus amigos para decirle que no se casaba: "A las nueve de la mañana, Juan comunica la decisión de que no va a haber boda a sus padres y a sus mejores amigos. Él está en Jerez. Decide hacer las maletas e irse a Sevilla. Coge a sus dos mejores amigos y les pide que vaya al hotel a comunicar a Carmen que no va a haber boda. Manda a dos emisarios".