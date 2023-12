Juan Ortega habría mandado a sus amigos a plantar a su novia: "Les pidió que le dijesen que no se casaba"

Siguen sucediéndose las informaciones sobre la cancelación de Juan Ortega de su boda pocos momentos antes de pasar por el altar. Según ha contado Leticia Requejo en 'TardeAR', el novio no se habría atrevido a comunicar su decisión a la novia y habría mandado a dos de sus amigos para decirle que no se casaba.

Después de eso, la pareja se habría confesado con el cura y es en ese momento cuando Juan Ortega habría sido más consciente de que no quería casarse. "Carmen intuye que algo está pasando. A esa preboda los dos llegan tarde y con cara de desencajados. Hay una conversación en la que Juan ya expresa su malestar y que no es su momento . Carmen le propone que ya que están todos los invitados que hagan por pasárselo bien y que al final las dudas son por los nervios del momento", ha asegurado Leticia Requejo.

"A las nueve de la mañana, Juan comunica la decisión de que no va a haber boda a sus padres y a sus mejores amigos. Él está en Jerez. Decide hacer las maletas e irse a Sevilla. Coge a sus dos mejores amigos y les pide que vaya al hotel a comunicar a Carmen que no va a haber boda. Manda a dos emisarios. No se atreve a enfrentarse a la que iba a ser su mujer y sobre todo a sus suegros", añadía, en exclusiva, la periodista. Además, Leticia Requejo informaba de en qué estado se encuentra la novia tras el 'shock' de haber sido plantada de esta forma.