Carmen, víctima de la estafa del SMS bancario: “Me han vaciado la cuenta”

Alerta por la nueva estafa en cadena de Whatsapp: cómo funciona

Carmen recibió un mensaje falso donde se hacían pasar por su entidad bancaria y le han estafado más de 30.000 euros

Si recibe un mensaje de su banco de que pueden retirarle dinero de su cuenta y que para evitarlo hay que pinchar un link borrélo inmediatamente porque es una de las estafas más veteranas de las ciberestafas, miles de víctimas han caído ya en sus redes. Y es que 'TardeAR' ha tenido el testimonio en directo de Carmen, víctima de la estafa del SMS bancario.

"Recibí una llamada de teléfono identificado como mi identidad bancaria y conocían todos mis datos. Yo había tenido ya un intento en el que no lo consiguieron. Estamos advertidos de no meter claves y me dijeron que estaban intentando entrar en la cuenta y que me iban a mandar un SMS para comprobar que estaba tdo bien", ha relatado Carmen.

La víctima de esta estafa explica que cuando pinchó en este link "se le bloqueó el teléfono" y se dio cuenta de que algo estaba pasando cuando días después no podía hacer una llamada de teléfono a un familiar: "Llamé a la línea telefónica y me dijeron que mi línea había sido bloqueada porque se había activado otra tarjeta SIM, que se había mandando a una dirección que no es la mía".