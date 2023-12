Giro radical en la acusación contra Victoria Abril: la actriz que la acusó de una presunta agresión sexual rectifica

Leticia Requejo se puso en contacto con la actriz, que decía desconocer la información y, 48 horas después, la historia da un giro radical. Lucie Lucas ha rectificado diciendo que Victoria Abril "no es a quien quiero acusar" y añade: "Lo que me gustaría denunciar es que existe un sentimiento de impunidad total entre algunas personas, en particular, las personas de la generación".