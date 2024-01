Ana Rosa Quintana, impactada tras escuchar una llamada que recibió Ivo: "El tono de voz da miedo"

Su interlocutor insiste: "Te da tiempo a pasar hasta las tres de la mañana. Si tú vienes de buenas a hablar conmigo no hay problema, que yo ya tomaré medidas con otra persona"; "¿Pero qué tienes que decirme?", preguntaba el chico y Paco respondía que solo quería decirle "dos o tres cosas": "No tengas problema Ivo, que nadie te va a hacer nada ni te va a pegar nadie".

Sin embargo, Ivo se excusa explicando que no puede salir porque sus padres le habían castigado y Paco respondía: "Bueno, pues cuando tus padres no te castiguen, te vienes y hablamos. Tampoco te voy a poner una pistola en la cabeza. Cuando tú puedas, pero si es hoy, mejor".

En el plató de 'TardeAR', Ana Rosa Quintana se mostraba sorprendida porque aunque no hay nada "explícito" ni concreto, sí que la conversación le resulta rara: "En una conversación, el 'no te preocupes, tú vente...' y el tono de voz da miedo. 'Vente que no te vamos a pegar, no te voy a poner una pistola en la cabeza...' Nadie normal dice esto en una conversación".