La exnovia de Carlo Costanzia muestra sus pruebas a Ana Rosa Quintana: asegura que quiso volver con ella cuando ya se veía con Alejandra Rubio

"Yo no tengo nada que arreglar porque yo no he roto nada", añadía Jeimy, que asegura que siempre lo ha dado todo por Carlo,c ui´dnadle cuando ha estado enfermo y ofreciéndole su casa mientras cumplía condena con la pulsera telemática.

Sin embargo, ahora lo tiene muy claro: "No puede volver a mi vida, casi me ha costado la salud". Por eso, no entiende que justo cuando está sacando la cabeza, vuelva a ponerse en contacto con ella a pesar de estar conociendo a otra persona.

Sin embargo, no lo hizo y ahora no se arrepiente de la decisión que ha tomado: "Lo he hecho muy bien, no he fallado en nada, he estado ahí, solo yo, él tiene mucha familia que podría haberle ayudado y no hubo nadie, él se rompió la rodilla y yo estuve en la operación, su madre vino, le dio buena suerte y se fue; su padre vino, cogió un avión y se fue y yo me quedé pinchándole en la barriga, dándole de comer".