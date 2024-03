Exclusiva mundial | La conversación de Kate Middleton con alguien de su entorno cercano: "De la dolencia está bien, me dicen que su gran problema ahora es el plano sentimental"

Sin embargo, la Princesa estaría haciendo estos movimientos sin previo aviso: "El problema que está habiendo con este tema de la Casa Real es que está haciendo estas salidas y visitas por su parte, la Casa Real no está informada de estas visitas y por eso la Casa Real inglesa no sabe cómo actuar".

"Me confirman que sí ha tenido una dolencia, sí ha sido operada por un tema y por eso se ha apartado de la vida pública", explicaba el colaborador y añadía que es una cuestión tabú que no habla ni con sus más allegados, eso sí, confirma que ha sido "grave".

Sin embargo, esta no sería su principal preocupación ahora: "Me dicen que está bien, que está tranquila, de la dolencia está bien y sí me dicen que de lo que se está recuperando ahora mismo Kate, que es su gran problema, es el plano sentimental".