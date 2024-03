Helen Wade, periodista de la BBC, le pone precio a las imágenes de la reaparición de Kate Middleton que: "Han pagado medio millón de libras”

“La princesa de Gales está muy recuperada. Las imágenes que ha publicado ‘The Sun’ sí que es ella . La prensa británica ha preguntado si pueden verificar el vídeo publicado y claro que el palacio lo confirmó ”, explica Helen. Además, la periodista ha bromeado con Joaquín Prat: "Si me hubieses llamado antes, te habría ahorrado 1.000 pavos".

Por otro lado, la periodista de la BBC ha explicado: "En un principio, la estrategia que han tenido para manejar todo lo que ha desencadenado a raíz de esto, ha sido un poco caótico . Están reaccionando, pero no están zanjando de una vez por todas. Han dejado que ella explicara la foto retocada, que ya es algo raro. Todo este caos en el equipo de comunicación le está restando credibilidad, a ellos y a la institución, la gente no se cree lo siguiente que le están mostrando.

"Lo que pasa es que hay conflicto entre el equipo de prensa y los mismos príncipes de Gales. Ellos sueltan sus fotos con los niños, pero tienen ese problema, no se ponen de acuerdo sobre que contar. Tengo entendido que han pagado al que ha hecho el vídeo de los príncipes medio millón de libras. Es el valor informativo de esa imagen. He observado que la gente que entrevistamos, los más jóvenes no se lo creen, sin embargo, los más mayores afirman que los creen. Este es el problema que tienen, que pierdan la credibilidad de los que van a ser sus súbditos", explica Helen.