El desesperado testimonio de una mujer amenazada de muerte por su hermana: “Me da miedo que le haga algo a mi hija”

Teresa y su hija reciben amenazas por parte de su hermana

Teresa desautorizó a Rosa en la cuenta de su padre después de que sacase 12.000 euros de la cuenta de su padre

"He pedido una orden de alejamiento y no me la ponen porque no ha habido una agresión física", decía María Teresa

María Teresa y sus hijas están atemorizadas porque reciben amenazas graves, insultos y burlas por parte de su propia hermana, Rosa, que hace años decidió sacar el dinero de la cuentadel padre de ambas, un total de 12.500 euros que retiró a escondidas sin que María Teresa lo autorizara. Al darse cuenta, se bloqueó el acceso de Rosa a la cuenta y en ese momento empezó su calvario.

Desde entonces, Rosa amenaza de muerte a ella y a su sobrina: "Es un constante de amenazas, tengo mucho miedo porque yo no le he hecho nada ni mis hijas nunca he ido contra ella, al contrario", decía.

Es más, María Teresa pedía disculpas a sus hermanos porque en el pasado hizo algo que le salió "caro" y fue perder el apoyo tanto de ellos como de su madre por defender a Rosa: "No quiero ir contra ella, pero no me ha dejado otra opción, no puedo vivir con esta angustia".

"Me da miedo que me haga algo a mí pero me da más miedo que le haga algo a mi hija", decía Teresa entre lágrimas y es que asegura que hasta le ha enseñado unas tijeras.

Está especialmente preocupada por su hija porque acaban de darle un 63% de minusvalía, es dependiente y Teresa es la única persona que la cuida: "No puedo permitir que le pase nada más porque tiene una situación de salud muy complicada".