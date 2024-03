Silvia Taulés, tras conocerse la separación del hijo de Carmen Borrego: "José María vive con otra chica en estos momentos"

Pero la cosa no se quedaba ahí. Silvia Taulés , colaboradora de 'TardeAR' y presente en la tertulia del programa de Telecinco, aseguraba haber hablado con una amiga de la pareja que le confirmaba que "hay terceras personas que no saben si la nueva relación del hijo de Carmen es muy equilibrada, pero vive con otra mujer en estos momentos".

Esto chocaba de pleno con la información que daba instantes antes Jorge Borrajo, puesto que señalaba -después de hablar con el hijo de Carmen Borrego- que no había terceras personas. "Una amiga de la pareja me dice que vive con otra chica. No me puede asegurar que sean novios, pero vive con otra chica", ha destacado y reiterado Silvia Taulés.