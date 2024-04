Exclusiva | El abogado Alessandro Gasparini revela que ya hay un cuarto abogado en el caso Costanzia: "Actualmente no soy el defensor de Pietro"

Sin embargo, a los hermanos Costanzia no les ha parecido buena idea y han llamado a un cuarto abogado. El nuevo cambio se ha producido porque tiene 76 años y no tendría una buena relación entre los presos. Por este motivo, Rocco y Pietro no querrían la defensa que su padre les ha buscado.

Además, ha dejado claro que ya no está dentro del caso: "Era el abogado de Pietro y Rocco, me lo dijeron cuando estaba dentro de la cárcel en Turín, pero ayer llegó un comunicado que por petición expresa, creo que de sus familiares, han escogido a otro defensor y yo he decidido renunciar. Actualmente no soy el defensor de Pietro".