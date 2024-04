Exclusiva | Bigote Arrocet, de nuevo contra las Campos: “Terelu me pidió un dinero que no me devolvió en el plazo que dijo”

Edmundo Arrocet asegura de nuevo que durante los años que tuvo una relación con María Teresa Campos , sus hijas Carmen Borrego y Terelu, no se portaron bien con él , ni tampoco con su madre cuando lo necesitaba: “ No estuvieron a la altura en la época en la que yo estaba allá. Me decía Teresita que le dolía que su hija estuviera pagando un alquiler teniendo una casa maravillosa al lado. Eso a ella le hacía sufrir”.

A pesar de la mala relación con Carmen y Terelu, Bigote asegura que la mayor de las Campos llegó a acercarse a él para pedirle ayuda económica: “Terelu me pidió un dinero y en el plazo que ella me dijo que me lo iba a devolver no me lo devolvió”.