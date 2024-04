La presentadora de ‘Así es la vida’ ha cargado duramente contra Edmundo tras su última entrevista

Sandra Barneda, contra Edmundo: “¡Ya basta! A mí me ofende, me ofende como periodista y como compañera de María Teresa”

Edmundo advierte a Carmen Borrego y Terelu Campos: ''Si ellas siguen, yo voy a seguir porque a mí Teresita me contaba todo''

‘Así es la vida’ repasaba la entrevista exclusiva que Edmundo Arrocet concedía a ‘¡De viernes!’ donde cargaba, de nuevo, duramente contra las Campos. Tras ver las imágenes y la respuesta de Carmen Borrego, Sandra Barneda no podía contener su enfado:

“Yo en lo que me fijo es en el tono… el tono, el mirar hacia arriba, hacer comicidad, hacer parodia de cuando Carmen estaba hecha una mierda, en una situación extrema y reírte de eso… a mí el resto me da igual, pero eso me ofende sobremanera”.

“Se está riendo de cualquier duelo de cualquier persona, no solo de las Campos”, continuaba la presentadora mientras aumentaba su indignación con el que fuera pareja de María Teresa Campos.

“Y sobre todo, me gustaría ver a Edmundo que hablara, pero que hablara sin cobrar, que hablara sin cobrar. Y que lo hiciera por ‘Teresita’, como dice él, porque cada vez que habla hay un talonario de por medio. Si lo hiciera por el bien de ‘Teresita’ y por dejar en paz todo, me encantaría que lo hiciera sin cobrar”, aseguraba.

“Y cada vez que habla lo hace con una falta de respeto que yo digo: ‘Si has estado 6 años con una persona a la que has querido, déjala en paz’ da igual lo que hayan dicho sus hijas, déjala en paz como la dejaste en ese momento por las circunstancias que fueran. Porque se murió y hacia 5 años que no sabías nada de ella y habías perdido la relación”, comentaba la presentadora.