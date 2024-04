Alejandra Rubio saca la cara por su tía y arremete contra Edmundo: “No hay que decirle mucho más a esta persona”

“Me parece bien… yo también estoy de acuerdo en que tampoco hay que decirle mucho más a esta persona, porque está clarísimo que, aunque el diga que no, todo lo que hace empieza por él, nadie habla de él en ningún momento, siempre es él el que abre la veda. Me parece bien que Carmen haya contestado así y haya dicho que no le va a dar más pie”, aseguraba la colaboradora.

“Con respecto a mí, lo que dijo no tiene ni pies ni cabeza… hace unos meses decía una cosa, ahora dice otra. Tampoco tengo no le voy a dar a él explicaciones de nada ni a nadie. Yo sé como me he comportado con mi abuela”, comentaba Alejandra haciendo referencia a las declaraciones de Edmundo donde deja entrever que no iba a visitar a su abuela.