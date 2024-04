Primicia | La desgarradora entrevista de Elizabeth Gutiérrez en la que confirma su ruptura con William Levy

La exesposa de Levy se ha derrumbado y ha comenzado a llorar desconsoladamente . Tras esto, ha confirmado que su relación con Levy está terminada : "Actualmente no estamos juntos. Por mi parte nunca fue por falta de amor, simplemente que no soy la misma niña de 20 años que él conoció. Lo que queremos en este momento creo que es diferente".

Elizabeth Gutiérrez ha aclarado que los problemas con William Levy se vienen produciendo desde hace varios meses : "En este momento estoy sobreviviendo", ha explicado con tristeza la actriz. Elizabeth ha confesado que ella lo dio todo para continuar con la relación: "No puedo dar más, di todo. No pudo haber algo que no hiciera, hice de todo".

Además, ha explicado también que William le falló porque no la respetó cuando estaban juntos: "Habían muchas heridas que no se habían sanado. Creo que una relación es basada en amor y respeto, y cuando una de las dos falla entonces ahí es que estamos mal". Alonso Collantes le ha preguntado sobre los celos y sobre las supuestas infidelidades del actor. Ella ha respondido que no puede culparle de todo lo que se ha hablado: "Trataba de enfocarme en lo que yo tenía en casa. Trataba de que no me afectara. Nada de lo que se decía... Yo no puedo culpar a alguien".