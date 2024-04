El periodista americano ha seguido añadiendo más información sobre el caso Levy . La última noticia que ha podido saber es que la exmujer del actor no dispone de dinero porque William Levy le ha bloqueado las cuentas bancarias : "Actualmente la situación de Elizabeth es desesperada porque... las cuentas bancarias que tenía junto a William Levy y las tarjetas de crédito que le había dado su pareja... le ha cortado absolutamente todo. Le ha dejado sin cuentas bancarias y sin tarjeta de crédito".

Sin embargo, de esta última información no se sabe muy bien la veracidad que tiene porque el periodista no ha podido hablar con la supuesta joven con la que Levy tuvo ese acercamiento. Sin embargo, según Álex Rodríguez, Elizabeth no sabe nada de esto porque se enteró por la prensa.