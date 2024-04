'TardeAR' ha vuelto a sacar más imágenes en primicia para España sobre la exclusiva que ha dado la exesposa de William Levy en la revista '¡Hola!' hablando sobre la ruptura con el actor tras los últimos acontecimientos que han vivido. En esta segunda parte de la entrevista Elizabeth Gutiérrez ha explicado cómo fue el momento de tomar la decisión de separarse : "No fue una decisión fácil para nada. Si me preguntas hoy te digo que no regresaría"

La exesposa de Levy ha asegurado que quiere empezar una vida nueva alejada del actor : "Estoy lista para conocerme a mí misma más de lo que ya me conozco para caminar, seguir adelante, para ver lo que me depara el destino". También ha hablado sobre las prioridades que tiene ahora mismo : "Mi prioridad como siempre es que mis hijos estén bien, yo también estar bien emocionalmente, mentalmente, sí, cuidarme de adentro para afuera".

Elizabeth Gutiérrez ha explicado que no conoce todavía cuál es la lección que ha aprendido de la separación y ha empezado a hablar entre lágrimas: "Ahora todo es solucionar la vida, la de mis hijos, todo mi entorno y después la vida que me sorprenda. Me gusta estar enamorada, me gusta estar en pareja, esto es mi estado de felicidad. Imagínate estuve con él 20 años, entonces es todo lo que sé. Voy encontrando la mujer que siempre fui, mi razón fue el amor".