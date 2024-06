Agustín Pantoja pretende separar a Mariló de la Rubia del foco mediático, según Antonio Rossi: "Está molesto con su protagonismo"

Mientras Anabel Pantoja ha dado la noticia de que va a ser mamá , una guerra entre los Pantoja acaba de comenzar. Mariló de la Rubia no ha asistido al último concierto de Isabel Pantoja en Mérida . La mejor amiga de la cantante se la ha podido ver en Bilbao, Canarias y Madrid, pero a esta última cita no ha podido acudir. Según ella, ha sido por problemas de salud, ya que habría estado enferma: "Estaba malita".

Sin embargo, Agustín Pantoja, el hermano de la tonadillera, habría estado involucrado en que la mejor amiga de Isabel Pantoja no estuviese en el último concierto . Agustín habría estado en contra de que la productora de los conciertos le facilitase comodidades a la amiga de su hermana.

Entre esas comodidades estarían la entrada, el alojamiento y también el transporte. Antonio Rossi ha informado sobre esta noticia de Isabel Pantoja : "Este concierto lo ha organizado Agustín Pantoja y no el empresario que llevaba el resto de la gira. Entonces en esta ocasión no ha facilitado las condiciones que normalmente pone el empresario a Mariló".

Antonio Rossi ha explicado que para los siguientes conciertos sí ha sido invitada : "El resto de la gira aparentemente va a ir porque le facilitan todo igual que a otras muchas amigas". El periodista ha puntualizado que Agustín Pantoja no quiere que Mariló esté en el foco de la noticia: "Está molesto con el protagonismo que ha cogido Mariló".

Rossi ha señalado que el hermano de la tonadillera está intentado separar a Mariló del foco mediático: "Él está haciendo todo lo posible para que el foco no se ponga en las dos. No quería que se montaran en el mismo coche, no quiere que entren y salgan del hotel a la vez cuando le acompaña a un concierto..."