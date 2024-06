Nacho Abad apunta que Borja Villacís iba a mediar entre dos personas enfrentadas por una denuncia

La versión a la que ha tenido acceso el presentador es que todo empezó con un problema entre Kevin, "el presunto asesino" de Borja, y otra de las personas que se reunieron allí, David. Al parecer, en marzo del pasado año Kevin le habría pedido prestado su coche a David y él se habría negado: "Dos días después, el coche aparece quemado". En un primer momento habría dudado si interponer o no una denuncia y finalmente lo hizo, eso sí, sin dar el nombre de Kevin.

Pero, según Nacho, el propio Kevin no sabía si David había hablado de él o no, con lo que se pone en contacto con él: "Le manda un mensaje diciendo 'como te chives prepárate, te mato. Ya te he quemado el coche". Hay más y es que días después habría sucedido un asalto en casa de sus vecinos y David habría recibido otro mensaje de Kevin.