La discusión de Carlo Costanzia con el paparazzi Sergio Garrido tras unas imágenes: "Tengo las cosas grabadas"

El paparazzi ha revelado lo primero que le ha contado Carlo : "Me ha dicho: '¡Anda! Teníamos ganas de conocerte". Tras esto, Sergio le ha señalado a Ana Rosa que mañana tendrán el vídeo de la conversación: "Hemos estado discutiendo un poco, tengo las cosas grabadas, que no me ha dado tiempo a mandarlas. Mañana lo enseñaré".

Leticia Requejo se ha interesado por el motivo del comienzo de la discusión. Sergio ha explicado el comentario que le ha molestado a Carlo : "Lo más fuerte que le he dicho es que posasen en la popa del barco con Alejandra y te dejamos tranquilo". El paparazzi ha afirmado que Carlo se puso muy serio: "Me ha dicho que si hacen eso tendrán que cobrar".

Por último, Sergio Garrido y Luis Pliego, el directo de la revista 'Lecturas', han tenido un encontronazo por las imágenes. Luis Pliego le ha dicho al paparazzi que las imágenes que publica él en la revista no son pactadas. Sergio le ha comunicado que algunas fotos que le ha vendido él mismo sí lo eran: "Yo te puedo asegurar que te he vendido temas pactados y tú no lo has sabido nunca".