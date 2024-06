Exclusiva | Carlo Costanzia lanza una pulla a un paparazzi y se defiende: "No soy lo que me pintáis"

'TardeAR' nos muestra en exclusiva l as primeras palabras de Carlo Costanzia y es que, tal y como nos contó el paparazzi Sergio Garrido, tuvo unas palabras con el hijo de Mar Flores, que le reprochaba lo que dice de él en televisión.

"Cuando quieras tú vienes y me las dices sin problemas", continuaba diciendo y Sergio le preguntaba: "¿Me estás amenazando?"

Él negaba, apuntaba que son dos personas "adultas" y el paparazzi le pedía que le dijera qué le ha molestado de lo que ha dicho de él: "Muchas cosas, que si he vendido la exclusivas..."

Sin embargo, Sergio insistía en que solo son "cosas de trabajo" y que no se trata de algo persona. Molesto pero conciliador, Carlo se defendía: "Que sepas que soy un buen chaval, que no soy lo que me pintáis ni mucho menos".