Exclusiva | Mariló de la Rubia va a escribir su tercer libro en donde va a aparecer Isabel Pantoja

Desde hace varias semanas, la amistad entre Isabel Pantoja y Mariló de la Rubia ha tenido muchos altibajos desde que Agustín Pantoja se metió en medio de la relación. Según Antonio Rossi y Leticia Requejo, el hermano de la tonadillera no habría podido esconder los celos que le tiene a la gran amiga de la tonadillera.

El protagonismo que estuvo teniendo Mariló de la Rubia con la prensa estos últimos meses durante la gira de conciertos de Isabel Pantoja no le habrían sentado nada bien a Agustín y habría decidido cortar de raíz la amistad entre ellas . Según los periodistas, el hermano de la cantante le habría hecho continuos desprecios a Mariló de la Rubia para alejarla de Isabel.

En primer lugar, la periodista ha explicado que desde la ruptura no ha habido comunicación entre las examigas: "Desde que Mariló tomó la decisión de romper esta relación para siempre no ha habido ningún tipo de comunicación. Isabel no se ha puesto en contacto".