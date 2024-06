La guerra familiar por un piso entre unos padres y sus dos hijas: "Es ver quién aguanta más, si ellos o nosotras"

Mari Carmen y Joaquín están totalmente devastados con la noticia . La madre ha empezado a llorar en directo al explicar su situación: "No quiero vivir aquí, me quiero matar. Estoy viviendo muy mal, por una parte y por otra". Mari Carmen ha explicado que está viviendo solo con su marido en la habitación del piso como si fuese una trinchera .

La madre ha comentado también que sus hijas le hacen la vida imposible y se quiere marchar de a vivienda: "Me han quitado la tele, me han partido una que tenía. Estoy amargada aquí". Mari Carmen ha señalado que sus hijas se mueven solo por el dinero: "Más o menos un mes y medio. Lo que quieren es dinero y yo les pago y si no les pago ya me está exigiendo".