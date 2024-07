Una joven es agredida sexualmente en los sanfermines por su mejor amigo: "Llegué a perder la respiración, le decía que parase"

Los tres agresores han sido puestos en libertad con una orden de alejamiento hacia la víctima

Patricia ha contado que cuando fue a denunciar se dio cuenta que tenía la ropa interior puesta del revés

Una joven denuncia a un amigo por la supuesta agresión sexual en Logroño durante los sanfermines

Una joven ha sido agredida sexualmente en los pasados Sanfermines por un conocido. En 'TardeAR' la han llamado 'Patricia', para que no se conozca su identidad verdadera, y la joven ha quedado con medio rostro desfigurado lleno de magulladuras. Los moretones son visibles hasta en el cuello.

La víctima ha denunciado a un amigo y sus dos hermanos por la participación de su agresión sexual. La Policía Nacional ha detenido a uno de ellos y lo han puesto a disposición judicial y el juez ha decretado su puesta en libertad con una medida cautelar: una orden de alejamiento.

Patricia ha estado en directo en 'TardeAR' para contar de primera mano su horrible experiencia en las fiestas de Pamplona donde la agredieron sexualmente. La víctima ha explicado que todo comenzó cuando su amigo intentó besarla en la calle: "Yo me quedé con mi supuestamente amigo y sus hermanos se fueron al coche".

"De la nada me intentó besar, yo le empujé y le dije que no quería. Entonces me cogió con una mano en el cuello, me apretaba cada vez más...", ha empezado a relatar la joven agredida. Patricia se ha puesto muy nerviosa y ha comenzado a llorar recordando ese momento: "Llegué a perder la respiración, le decía que parase".

La joven agredida ha señalado que perdió el conocimiento por culpa de su amigo. A la mañana siguiente se despertó en el coche junto con el amigo y sus dos hermanos: "Él me preguntó qué me había pasado en el cuello y le dije que había sido él. Él me dijo que me encontró tirada en el suelo detrás del coche. No recuerdo nada más".

Manu Marlasca ha querido saber si piensa que la han podido drogar con alguna sustancia estupefaciente. Patricia ha seguido diciendo que no recuerda nada: "Como le tenía mucha confianza le dejaba el vaso cuando me iba al baño. No sé decir si me ha echado algo o no".

Por otro lado, Patricia ha explicado las pruebas que le han hecho los médicos tras la agresión que sufrió en los sanfermines. Patricia ha comentado que le han realizado exploraciones ginecológicas: "Los médicos me han hecho de todo, pero todavía no tengo respuestas de nada".