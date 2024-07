El juez José Antonio Vázquez Taín aborda los accidentes con patinetes eléctricos: "Vamos a remolque en la regulación"

A Mabel la arrolló un patinete. Tuvo que ser ingresada en el hospital y es que, a consecuencia de este atropello se rompió la cadera, el fémur y el abductor. Sin embargo, no puede tomar medidas legales contra nadie porque el conductor se dio la fuga y no llevaba matrícula, con lo que es imposible localizarle.

"Es muy triste y que nadie me dé una solución… ", se quejaba Mabel, que no puede tomar medidas legales contra el autor del atropello y el juez José Antonio Vázquez Taín explicaba cuál es el problema: "El problema que tenemos es que si no tenemos un autor, no va a poder prosperar lo del médico forense".