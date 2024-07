Alejandra Rubio ya sabe el sexo del bebé que espera y valora un nombre: los detalles

"No lo sé", decía Alejandra Rubio ante las preguntas en su última entrevista y matizaba que no ha querido saber si espera un niño o una niña. Hasta ahora, los futuros papás tan solo habían especulado, él creía que será padre de una niña, pero ella intuía que será un niño.

"Me quedé sin voz cuando me enteré", confiesa Terelu en la portada de la revista 'Lecturas' hablando del embarazo de su hija. La colaboradora recuerda que cuando la noticia salió a la luz, se vio inmersa "en un estado de angustia" en el que hasta le sorprendía recibir felicitaciones.

En su portada, Terelu también posa en traje de baño y habla de su situación económica: "No estoy arruinada pero el dinero que tengo es para vivir. Vendí la casa de mi madre, lo que me llevé se fue en el bienestar de mi madre. Me fui de 'Sálvame' con una mano delante y otra detrás y hago malabarismos para sobrevivir".

Sin embargo hay quien no entiende que Terelu se queje de dinero y tenga personal de servicio en su casa: "Sí, no tengo jardín en casa pero me gusta tener jardinero. Tengo una persona de servicio, es el lujo que me permito. Me da miedo sentirme desvalida, estar sola y que me pase algo de salud".