La juez habría dado a Escassi "una semana" para reunir sus pruebas contra Valeri, según Omar Suárez

Parece que Valeri también está dispuesta a tomar medidas legales contra el jinete y ella misma ha advertido en redes sociales: "Empezaré a callar bocas". Es más, parecía aludir a Álvaro diciendo: "No acepto llamadas del enemigo".

Según Leticia Requejo, Valeri no ha recibido notificación alguna de la demanda que dijo haber puesto el jinete pero sí que ha dado poderes a su abogada para que le lleve este tema y se habría llevado a cabo un "juicio rápido entre ambas partes".

Omar Suárez nos decía que se han reunido "ambas partes" y detallaba: "La juez ha dicho que hay una semana para que Escassi reúna las pruebas que no tenía para demostrar el supuesto delito de extorsión por parte de Valeri".

Sin embargo, Valeri tiene muy claros cuáles van a ser sus pasos a partir de ahora: "Me ha dicho que la próxima vez que le vea cara a cara, va a ser en un juzgado y no va a haber vuelta atrás".

Y es que la polémica con el jinete le estaría pasando factura a nivel personal y económico tal y como nos contaba Marta López: "Dice que los cliente no confían en ella, están diciendo que es una extorsionista y está bajando mucha gente. Si no lo demuestra, tendrá que rectificar y si no, tomará medidas".