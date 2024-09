Exclusiva | La madre de Kiko Jiménez se enfrenta a Maite Galdeano: "Sofía estaba anulada por su madre, no por Kiko"

La guerra familiar de los Suescun-Galdeano se ha recrudecido porque ha entrado en el conflicto la madre de Kiko Jiménez . Carmina no se ha podido callar más y ha estallado contra su consuegra Maite Galdeano. En primer lugar, ha dejado claro que su hijo ha estado sufriendo durante años por culpa de la Galdeano.

"Mi hijo está enamorado de Sofía. Sé todo lo que ha sufrido estos años por querer seguir con ella. Me da vergüenza ajena todo lo que está haciendo Maite estos días. Sofía es una víctima", ha confesado en la entrevista que le ha podido hacer en exclusiva Omar Suárez para 'TardeAR'.

En segundo lugar, Carmina ha sostenido que Sofía no estaba anulada por Kiko Jiménez : "Estaba anulada por su madre, no por mi hijo, como Maite quiere hacer ver". Por otro lado, la madre de Kiko ha comentado que su hijo siempre tenía que llevar cosas a la casa de Sofía para visitarla.

"Cada vez que Kiko iba a la casa de Sofía tenía que llevar algo para que Maite no se cabreara. Ella misma se lo pedía para que no llegara con las manos vacías", ha confirmado la madre de Kiko Jiménez.

El periodista Omar Suárez ha explicado más detalles sobre la entrevista que le ha hecho a la madre de Kiko Jiménez . "Me encuentro a una madre sufridora, una madre que ha aguantado durante muchísimo tiempo como su hijo ha sufrido durante años", ha relatado el periodista de 'TardeAR'.

Omar Suárez ha señalado que Carmina se saltó la norma que Kiko Jiménez le había impuesto. La pareja de Sofía Suescun le había pedido a su madre que no hablara de los conflictos que están teniendo con Maite Galdeano. "Kiko le pide a su madre que no entre en nada, pero ella dice que no puede más y que quiere aclarar una serie de cosas", ha comentado el colaborador.