La novia oculta de Jorge, el 'pistolero del amor' de 'Gran Hermano': "Cuando entró, me dijo que le esperase y que era la mujer de su vida"

No obstante, Tamara confirma en 'TardeAR' que cuando Jorge hizo el casting no la conocía todavía ni tampoco le habló nada de Violeta, la concursante de la que Jorge se encandiló en la cola de dicho casting. Hay que remontarse poco después, al vídeo de presentación de Jorge, cuando Tamara y el concursante ya se conocían: "A mí me dijo que en el vídeo iba a decir que era el pistolero del amor. Pero no me dijo todo lo que dijo después. Eso ya lo vi en directo".