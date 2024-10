Ortega Cano, ingresado de urgencia tras sufrir una aparatosa caída: "Está muy dolorido"

El equipo de 'TardeAR' no tardaba en desplazarse hasta el hospital Infanta Sofía para saber la última hora del estado de salud de Ortega Cano. Jorge Luque , reportero, señalaba para el programa de Telecinco que el diestro y matador de toros "está siendo tratado. Ha recibido la visita de numerosos familiares y también de su hija Gloria Camila".

La hermana del diestro ha contado al detalle los hechos: "Un chico iba delante y la mochila se le ha metido dentro de una ranura de la escalera mecánica y se ha parado en seco la escalera mecánica. Toda la gente se ha caído y como él iba de los últimos, se han caído muchos encima de él. Tiene el húmero roto. Ahora van a repetir la radiografía porque no se ve demasiado bien cómo está la unión del hombro. Pensaban que el golpe había sido más grave". Actualmente no se sabe si se va a quedar ingresado o no: "Es un tema muy delicado".