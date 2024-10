Exclusiva | Paola desvela los motivos de la ruptura con José María Almoguera: "La relación la terminé yo"

La expareja de José María Almoguera ha detallado en qué momento decidió termina la relación con el hijo de Carmen Borrego

"Decido terminar la relación cuando veo la revista donde Carmen llega a mi casa. Contaba historias donde terminaba siendo la mala", ha explicado en 'TardeAR'

Paola Olmedo, contra José María Almoguera por permitir la exclusiva de su embarazo: "Debería disculparse de por vida con su hijo"

El programa de Ana Rosa ha emitido nuevas declaraciones de Paola Olmedo. La exnuera de Carmen Borrego ha realizado una larga entrevista para 'TardeAR', en donde se está mostrando más sincera que nunca. La situación familiar entre José María Almoguera, Carmen Borrego y ella está más tensa que nunca.

Paola Olmedo se ha pronunciado sobre la traumática separación que tuvo que vivir con José María Almoguera y ha dado todos los detalles sobre los motivos. "La relación la terminé yo y tiene que ver mucho con el tema de la prensa. Me saturé, me cansé", ha confesado la ex de José María.

A Paola Olmedo le ha molestado que los medios de comunicación estuviesen en su casa en innumerables ocasiones: "Me parece bien que su familia se dedique a esto, pero la prensa se podría evitar. Llegó a mi casa en situaciones que no tendrían que estar. Es imposible, y te lo digo por experiencia, no saber cuándo te sigue la prensa".

La expareja de José María Almoguera ha detallado el momento en el que dijo "hasta aquí": "Carmen viene a despedirse de mí para ir a 'Supervivientes'. Considero que hay muchos días antes para que vaya a despedirse del niño. Hay maneras de organizarse para evitar traer la prensa a mi casa".

"Para salir con mis hijos al coche ya tengo que ocultarles, la prensa estaba en medio de la puerta de mi casa. La respuesta de ellos es 'no lo he visto, no hay prensa'. No me gusta que se me tome de tonta, fue lo que colmó el vaso", ha aclarado la exnuera de Carmen Borrego.

Paola Olmedo ha explicado que se puede evitar la prensa cuando te importa algo: "Lo hacen público todo. Decido terminar la relación cuando veo la revista donde Carmen llega a mi casa. Contaba historias donde terminaba siendo la mala". Por otro lado, ha revelado lo que le respondió José María cuando le comunicó la ruptura.

"No se lo tomó bien. Se distanció más de su madre, pero no por eso les culpo de que yo lo haya dejado con él. Si él no para esto yo tengo que hacerme a un lado. Una relación no se rompe por terceras personas, se rompe porque no encaja algo en casa", ha comentado Paola Olmedo.

El mensaje más demoledor de Paola Olmedo contra José María Almoguera

Paola Olmedo era contundente y señalaba en otra parte de la entrevista el error tan grave que cometió Carmen Borrego al vender la exclusiva de su embarazo: "No sabía que el estar yo embarazada podía ser un negocio. No iba a vender una cosa para que mi hijo esté expuesto siempre. Con mis hijos no juego".

El hijo de Carmen Borrego ha reconocido que sabía de la exclusiva, incluso que los tres lo habían hablado y que finalmente y a pesar de que Paola no quiso, salió adelante: "Él sabía esa exclusiva e intentó pararlo. Fue cuando yo me sorprendí. Tras esto, Paola Olmedo le lanzaba un impactante mensaje a su expareja: "Debería disculparse por el resto de su vida con su hijo".

Paola Olmedo reconocía que tuvo una depresión tras la exclusiva del embarazo

'TardeAR' lleva emitiendo la extensa entrevista de Paola Olmedo desde el pasado 23 de septiembre. La exnuera de Carmen Borrego se está abriendo en canal y en otra de las partes de la entrevista hablaba sobre el peor momento que ha vivido al lado de José María Almoguera.

Es la parte más complicada de la entrevista en la que Paola Olmedo se derrumbaba por completo y rompía a llorar recordando todos los malos momentos que ha tenido que sufrir: "Estuve yendo a terapias y a psicólogos porque tenía mucha ansiedad y estaba entrando en depresión. Era como un círculo vicioso en mi cabeza. No le estaba transmitiendo nada positivo a mi bebé. No estaba sintiendo que fuese una buena madre. Es muy complicado explicar cómo se vive eso".