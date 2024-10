Los amigos de Raffaella Carrá desmienten que la cantante y el rey emérito tuviesen una relación: "Me suena a película"

Por otro lado, Enrique del Pozo ha señalado que Raffaella Carrá no tenía interés en estar con Juan Carlos I : "Ella respetaba la monarquía, respetaba a Juan Carlos y a la reina Sofía. Lo último que se plantearía Raffaella Carrá era enamorarse el rey. Primero, porque no le hacía falta ni por imagen ni economía, porque era multimillonaria, ni entraba dentro de su perspectiva. En aquella época estaba enamorada de Sergio ".

El vidente Rappel Payá ha comentado lo mismo que Enrique del Pozo: "Yo he sido íntima de Raffaella. Vamos, de vivir en su casa en Roma con ella dos años. De Raffaella y el rey, que yo sepa, nada. No he sabido de esa historia nunca. Es la primera noticia, me suena a película".