La propuesta de Ana Rosa a un joven tras grabar un rescate en directo: "Si quieres ser periodista, te recibiremos con los brazos abiertos"

Javi, testigo en primera persona del rescate, le contaba a Ana Rosa que la persona rescatada se encontraba en una casa interior y "tenían aviso de recogerla, pero no sabían que estaba en esa casa. El 112 no lo cogía... y al final lo hemos conseguido".

Antes de finalizar la conexión, Ana Rosa se mostraba interesada por el joven de Valencia: "Tú eres de allí, has cogido el móvil me imagino... y has grabado las imágenes, ¿pero tú quieres ser periodista o eres periodista?". Javi respondía que él era profesor, no periodista. La presentadora bromeaba: "Pero oye, un profesor muy inquieto".