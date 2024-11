El hermano de Paquirri estalla contra Isabel Pantoja por no devolver los objetos del torero "¿Ella quién es para no entregarlo?"

Antonio Rivera ha indicado que Fran llamó en su día a la tonadillera para reclamárselo: "No pudo hablar con ella y se fue a la plaza. Me mandó a mí a que la llamase por teléfono. La llamé varias veces y el teléfono no contestaba". Por otra parte, el hermano del diestro ha perdido la esperanza de que los recuerdos de su hermano se recuperen .

"Creo que no aparecerán nunca, ya llevamos cuarenta años", ha señalado Antonio Rivera. Además, el hermano del diestro ha estallado contra la cantante: "Está confundida totalmente y además con una particularidad, que no es suyo. De tantas reuniones que hemos tenido en el testamento, yo he estado en esas reuniones. Eso está todo firmado y todo repartido, lo que le ha tocado a cada uno. ¿Por qué esta señora no lo entrega? ¿Ella quién es para no entregarlo?"